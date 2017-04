Cristiano Ronaldo, il primo a segnare 100 gol in Champions League

19 aprile 2017

Il primo della storia, l'uomo delle notti europee per eccellenza. Con la tripletta al Bayern Cristiano Ronaldo ha raggiunto quota 100 gol in Champions League . Vero è che due delle tre reti segnate al Bernabeu contro Neuer dovevano essere annullate per fuorigioco, ma il portoghese ha riscritto le pagine di storia della Coppa. Non solo: con 32 reti tra quarti, semifinali e finali di Champions, ha raggiunto Di Stefano in questa speciale classifica.

Il traguardo storico centrato da Ronaldo è coinciso con un altro record registrato dal Real Madrid, che si è qualificato alle semifinali di Champions League per il settimo anno consecutivo: superato il primato del Barcellona, fermo a sei.



Ronaldo è arrivato a quota 100 giocando 137 partite (media di 0,73), alle sue spalle c'è Messi (94 gol in 114 partite). Ma i tifosi del Real Madrid non hanno potuto fare a meno di notare che i 100 gol di Cristiano in Champions pareggiano esattamente i gol segnati in totale dall'Atletico in questa competizione.