Classifica Champions: guida il Real, Juve prima italiana

23 gennaio 2017

La Champions League , giunta alla 25a edizione, è pronta ad entrare nel vivo con gli ottavi di finale. La Uefa , intanto, ha pubblicato la classifica della squadra più vincente in termini di punti. Il Real Madrid (319) precede di sole 5 lunghezze il Barcellona . Chiude il podio il Bayern Monaco (284). La Juve , 6a, è la prima delle italiane (200), davanti al Milan (197). Inter 11a, il Napoli ha la migliore percentuale di vittorie delle italiane.

Roma (24a), Lazio (35a), Fiorentina (46a), Napoli (55a), Parma (85a) e Udinese Calcio (98) sono le altre squadre italiane presenti in classifica. I partenopei hanno la migliore percentuale di vittorie tra le italiane (55%), anche se sono solo 20 le loro gare nella coppa più prestigiosa.



Real e Barcellona (21 partecipazioni a testa) sono separate da soli 5 punti e, scherzo del destino, hanno la stessa differenza reti (+236). I Blancos sono la squadra che ha più vittorie (136), ma i catalani hanno la migliore percentuale (131 successi in 222 gare, pari al 59%). Il Manchester Utd (4°) è la squadra che ha collezionato più pareggi (54), il Porto (21 volte al via) quella che ha perso più volte (54).