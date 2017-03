City, Guardiola: "Non abbiamo avuto la giusta mentalità e per questo siamo fuori"

15 marzo 2017

"In questa competizione non si può concedere un tempo agli avversari. Non abbiamo avuto la giusta mentalità e per questo siamo fuori". Guardiola spiega così l'eliminazione del City agli ottavi di Champions. "Stiamo facendo una buona stagione, siamo una squadra che vuole sempre aggredire, che deve sempre avere personalità ma in questo match non ci siamo riusciti - ha detto a Premium Sport - Impareremo da questa lezione per l'anno prossimo".