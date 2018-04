City, Guardiola: "Dovremo adattarci al Napoli"

16 ottobre 2017

Sono parole di sincera stima quelle che Guardiola riserva agli azzurri. "Mi piace guardare come giocano, amo vedere il bel calcio e ci sono molte cose che mi piacciono della squadra di Sarri. Giocheranno due squadre che amano tenere palla, non mi aspetto un avversario piazzato dietro".



Il manager spagnolo sottolinea le caratteristiche dei rivali. "Fanno molto pressing, hanno tre giocatori molto dinamici davanti e hanno sempre tempi perfetti, specialmente con Callejon. A centrocampo hanno molta qualità con Jorginho, fanno girare bene la palla. Poi hanno un portiere molto esperto, Reina è un leader, aveva tutto per fare il mister già ai tempi di Monaco, è stato un onore averlo con me. Quando in Italia vinci 8 partite di fila significa che sei veramente forte. Ho letto i commenti di De Laurentiis alle mie parole, ma sono fermamente convinto che è una grande squadra. Se volete farmi dire che è una squadra disastrosa lo dico, ma non è quello che penso".



Pep non crede che Sarri ascolterà i consigli del presidente di fare un po' di turnover in vista del big match di sabato contro l'Inter. "No, non ci credo. Nelle ultime partite c'è sempre stata la stessa formazione e anche domani mi aspetto la stessa".



Guardiola potrà contare anche su Aguero. "Migliora ogni giorno, ieri si è allenato molto bene. Prima dello Stoke non era al top, ma ieri l'ho visto molto bene".