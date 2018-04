Chelsea, Conte fa mea culpa: "Col cambio tattico abbiamo perso tutte le certezze"

18 ottobre 2017

Sincero, autocritico, onesto. Il pareggio contro la Roma sta bene ad Antonio Conte che, senza giri di parole, elogia i suoi giocatori, fa i complimenti ai giallorossi e "bastona" se stesso: "Dall'inizio del secondo tempo abbiamo sofferto, la scelta di cambiare sistema non ha pagato, ci ha tolto tutte le certezze" ha dichiarato l'allenatore del Chelsea. "Abbiamo giocato in maniera disorganizzata. Non siamo stati propositivi, nonostante i due goal".