Chelsea: Conte "Dobbiamo alzare le zolle dal campo se vogliamo andare avanti"

31 ottobre 2017

E' un Conte arrabbiato e deluso quello che commenta la brutta sconfitta del suo Chelsea all'Olimpico contro la Roma. "Il primo tempo è stato molto positivo per noi, nella ripresa la Roma ha dimostrato di avere più voglia e più desiderio di combattere e ha meritato di vincere. Io ci metto sempre la faccia. Dobbiamo capire che dobbiamo alzare le zolle dal campo se vogliamo andare avanti in Champions altrimenti è tutta fatica sprecata".

"Il pareggio dell'Atletico Madrid con il Qarabag favorisce il nostro cammino europeo? A me del risultato delle altre interessa zero - ha proseguito Conte - Dobbiamo pensare a noi stessi e dobbiamo cercare di evitare secondi tempi come quello di oggi. Dobbiamo sempre avere il desiderio di stupire".