Chelsea, Conte: "Con la Roma sarà una gara combattuta"

30 ottobre 2017

"Dovremo fare attenzione perché di fronte avremo una squadra forte. Prevedo una partita molto combattuta": Antonio Conte presenta così la sfida di Champions League dell'Olimpico tra il suo Chelsea e la Roma. "Veniamo da tre vittorie consecutive ma non significa niente. Non ho ancora deciso come giocare, spero che le scelte che farò si riveleranno giuste: dovremo avere lo spirito giusto" ha detto il tecnico dei Blues.