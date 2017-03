Champions, Zidane: "Voglio evitare il Leicester"

16 marzo 2017

Tra le otto rimaste in corsa per la Champions, la meno quotata di tutte, il Leicester, è paradossalmente quella che in molti sperano di non incontrare. Dopo le parole di Buffon , che vuole evitare gli inglesi, anche Zidane è della stessa opinione: "Non credo ci sia un solo allenatore che abbia voglia di affrontare il Leicester - dice il tecnico del Real -. Hanno ottenuto qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato, giocano con cuore e passione".