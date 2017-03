Champions, Zidane avvisa il Napoli: "Non gestiremo la gara, proveremo a vincere"

6 marzo 2017

ZIDANE IN CONFERENZA STAMPA

Sulla partita di domani.

"Sappiamo che sarà una gara difficile, in Champions sono sempre gare difficili. Questo lo sapevamo ma siamo pronti ad affrontare la gara di domani".



Sul San Paolo.

"L'ho vissuto come giocatore. Qui non è mai facile, è un campo dove i tifosi sono vicini alla squadra ma allo stesso tempo mi piace come atmosfera".



Sul Napoli.

Siamo abituati a giocare contro una grande squadra, però anche noi abbiamo una bella squadra e possiamo fare cose belle anche noi. Domani vedremo una bella partita, questa è la cosa più importante".



Cosa ti aspetti domani?

"All'inizio loro giocheranno con tanta intensità, però loro possono giocare in ogni modo. Sono molto veloci in ripartenza, sono una grande squadra e possono farci male. Vedremo domani cosa accadrà".



E' dagli anni 50 che il Real non vince Liga e Champions allo stesso anno. Può essere l'anno giusto? Cosa preferisci?

"Faremo di tutto per vincerle entrambe, l'obiettivo è provare a vincere sempre. Non ti posso dire quale preferisco, ogni partita è importante e proveremo a vincerle tutte".



Domani bisognerà cominciare bene?

"Domani è importante iniziare bene ma dovremo essere intensi 90 minuti. Domani sicuramente soffriremo e dovremo essere bravi con la testa e tecnicamente per 90 minuti".



Sabato il Napoli ha vinto una grande partita con la Roma. Può pagare lo sforzo?

"Quando vinci una partita così fuori casa, sei carico. Quindi questo ti dà forza".



Ti danno fastidio questi commenti negativi sulla BBC?

"No, ognuno ha la sua opinione però questo non cambia. Io sono contento di avere quasi tutti a disposizione e domani vedrai come giocheremo".



Sulle reti subite.

"Il calcio è così, queste cose succedono. Non sono preoccupato".



Che versione del Real vedremo domani?

"Noi faremo la nostra partita come sempre. Proveremo a vincere, in nessun momento gestiremo la partita. E' una partita di Champions che ci dà una motivazione incredibile".



Hai pianificato qualcosa per fermare l'inizio del Napoli domani?

"No perché se vedi l'andata noi abbiamo giocato bene e loro hanno segnato. Domani tutta la partita sarà importante".



Sull'ambiente di domani.

"L'ambiente è molto bello, è una motivazione extra anche per npoi. E' uno stadio caldo e a noi piace giocare in questa atmosfera".