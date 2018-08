Champions, Zanetti: "Gruppo difficile, ma siamo l'Inter"

30/08/2018

Partita in quarta fascia, l'Inter era ovviamente l'italiana che rischiava di più a Montecarlo e, in effetti, il sorteggio non è stato fortunato. Javier Zanetti, però, non si scompone: "Sappiamo che in questa Coppa ci sono squadre molto forti, abbiamo beccato un gruppo difficile, ci prepareremo bene. Conosciamo le difficoltà, ma noi siamo l'Inter e dobbiamo pensare positivo. Messi? Non c'è soltanto lui, il Barcellona ha grandi giocatori che possono fare qualcosa di straordinario. Sono bravi nel possesso palla, ma noi la prepareremo bene e alzeremo il livello di qualità".