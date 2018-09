Champions, Valencia-Juve al tedesco Brych

17/09/2018

Sarà Felix Brych a dirigere Valencia-Juventus , incontro valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League, in programma mercoledì sera al Mestalla. Il fischietto tedesco sarà coadiuvato dagli assistenti Borsch e Lupp. Quarto uomo Hacke . Bjorn Kuipers è stato designato, invece, per Real Madrid-Roma, in programma mercoledì sera al Bernabeu. L'olandese sarà coadiuvato dagli assistenti van Roekel e Zeinstra, quarto uomo van Zuilen.

Brych, internazionale dal 2007, ha diretto la Juve in altre 5 occasioni e non evoca dolci ricordi visto che era proprio lui a dirigere la finale di Cardiff del 2018 tra la Juventus e il Real Madrid, terminata 4-1 per i blancos. Con il fischietto tedesco la Juve ha un bilancio di due vittorie (contro Manchester City e Porto), un pareggio (con il Tottenham) e due sconfitte (Atletico Madrid e la finale sopracitata). Allegri toccherà ferro visto che i due ko sono entrambi arrivati contro squadre spagnole come il Valencia.



Anche per la Roma i precedenti non sono affatto favorevoli, visto che con Kuipers non ha mai vinto. Fischietto olandese, internazionale dal 2011, ha già incrociato i giallorossi 4 volte nelle coppe europee. Il bilancio è di 3 pareggi, rispettivamente con Manchester City (1-1 nel 2014/15), Barcellona (1-1 all'Olimpico nella stagione 2015/16) e l'andata dei preliminari con il Porto (1-1, rosso a Vermaelen) e una sconfitta, lo 0-2 con l'Atletico Madrid della passata stagione.