Champions, urna "fortunata" per la Juve: in semifinale c'è il Monaco

21 aprile 2017

Urna "fortunata" per la Juve a Nyon. La squadra di Allegri ha pescato infatti il Monaco di Jardim per la semifinale di Champions League . L'andata del doppio confronto si giocherà il 3 maggio nel Principato, il ritorno invece andrà in scena il 9 maggio a Torino. L'altro incrocio sarà invece il super derby di Madrid tra il Real di Cristiano Ronaldo e Zidane e l' Atletico di Griezmann e Simeone, che si affronteranno il 2 e il 10 maggio.

Sotto col Monaco. Dopo aver fatto fuori il Barcellona nei quarti, la Juve dovrà vedersela con la rivelazione del torneo. Spinta dall'esperienza di Falcao e dai gol del gioiello Mbappé, la squadra di Jardim era sicuramente quella meno esperta delle tre avversarie presenti nell'urna e, forse, anche quella meno insidiosa per i bianconeri. Nel suo cammino in Champions, però, il Monaco ha già fatto fuori il City di Guardiola e il Borussia Dortmund. E per Buffon & Co. occorrerà non sottovalutare il doppio confronto con i monegaschi. Prima nel Principato e poi allo Stadium, il bunker bianconero dovrà vedersela con la velocità di Mbappé e il bomber Falcao, ma di fronte si troverà comunque una difesa non certo impenetrabile e poco abituata a grandissimi appuntamenti. Si attendono scintille, dunque.



Scintille che sicuramente si vedranno anche nel derby di Madrid dell'altra semifinale. Zidane e Simeone si troveranno ancora uno di fronte all'altro per un posto in finale e nella storia. Da una parte i lampi e la voglia di vincere di Ronaldo, dall'altra la solidità di una squadra spigolosa e sempre difficile da affrontare. La prima partita si giocherà al Bernabeu, la seconda al Calderon.