Champions: una tenda a 2.000 euro per la finale di Cardiff

28 aprile 2017

Ci sono ancora le semifinali da giocare, ma intanto albergatori e strutture ricettive di Cardiff , la capitale del Galles sede della finale 2017 di Champions League, fanno affari d'oro. Gran parte degli hotel sono sold-out e le poche camere rimaste sono vendute a cifre folli. Per un mini-appartamento con angolo cottura bisogna sborsare 4.154 euro, mentre per una tenda in campeggio si arriva a pagare 2.136 euro.

Gli albergatori fiutano il grande affare e non si fanno sfuggire l'occasione, alzando anche del 2000% le tariffe in vista della finale di Champions League. Non solo a Cardiff, ma anche nelle zone limitrofe. Per alloggiare nello Student Village di Newport, a venti chilometri dalla capitale, oggi occorre pagare 789 euro invece di 59 (per una camera singola), mentre per un appartamento con 6 camere da letto (12 posti totali) bisogna sborsare 4.329 euro.



Per quei tifosi che non possono permettersi di spendere cifre folli, l'unica soluzione è alloggiare ad almeno 40 km da Cardiff, dove i prezzi sono ancora relativamente contenuti (ad Aberdare c'è una camera singola a 43 euro), o ancora più lontano. Il servizio dei mezzi pubblici, infatti, sarà rafforzato in vista della gara più attesa della stagione.