Champions: tris Barcellona, Messi a quota 100 gol in UEFA

18 ottobre 2017

Il Barcellona non fallisce, batte 3-1 l'Olympiacos e sale a quota 9 nel girone D, a +3 sulla Juve . Al Camp Nou, blaugrana avanti al 18' grazie ad un autogol di Nikolau causato da un cross di Deulofeu . Al 42' Piqué si fa espellere per somma di ammonizioni, ma nella ripresa, al 61', ci pensa Messi , al 100esimo gol nelle competizioni UEFA, a fare 2-1, per poi servire Digne per il tris tre minuti dopo. Nel finale, Nikolau accorcia le distanze di testa.

Il match contro l'Olympiacos, per i catalani, sembra iniziare nel modo giusto: al 18', Busquets serve Deulofeu, che al volo cerca il cross in area. Sul pallone si avventa in modo maldestro Nikolau, che trova l'autorete con una deviazione che beffa Proto. Al 42', però, la svolta inaspettata: assist di Deulofeu e deviazione di Piqué con il braccio. Oltre al gol annullato, arriva l'ammonizione, la seconda, per il difensore del Barcellona, che lascia i suoi in 10.



Nella ripresa, Valverde si copre, togliendo Deulofeu e inserendo Javier Mascherano. Al 61', però, arriva il raddoppio: a firmarlo, nel momento del bisogno, è Lionel Messi, che realizza il 2-0 su calcio di punizione, battendo Proto e trovando il suo 100esimo gol in competizioni UEFA, il 97esimo in Champions League. Tre minuti dopo, è ancora l'argentino, dopo un batti e ribatti, a servire Lucas Digne, che con il diagonale mancino firma il suo primo gol in questa competizione battendo Proto. Nel finale, a partita ormai chiusa, arriva però il 3-1 dell'Olympiacos: al 90', è lo stesso Nikolau a farsi parzialmente perdonare l'autogol in apertura, spedendo in rete di testa un cross da calcio d'angolo di Fortounis. E' la prima rete subita in questa Champions per il Barcellona, che vola però a punteggio pieno nel girone D a quota 9, a +3 sulla Juventus.