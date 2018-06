Champions, tre giornate di squalifica a Buffon

5 giugno 2018

Non sappiamo come la prenderà Gigi, ma certamente tre giornate erano nell'aria e rientravano nelle possibili e non drammatiche pene. Insomma, diciamolo: la Uefa non ha calcato la mano e si è attenuta in senso stretto al regolamento senza tener evidentemente troppo in conto le parole - quelle sì pesantine - del post partita.



Buffon salterà le prime tre gare del girone, un contrattempo che il Psg può permettersi senza troppi problemi. Se quindi, come è certo, Buffon e i parigini aspettavano questa sentenza per mettere nero su bianco un accordo già raggiunto - biennale a 8 milioni a stagione, ndr -, la Uefa ha di fatto dato il via libera all'affare.



Sempre che, perché manca quest'ultimo non insormontabile tassello, non diventi improvvisamente troppo severa proprio con il club degli emiri, alle prese, e anch'esso in attesa, del pronunciamento del massimo organismo europeo in merito alla violazione del Fair Play Finanziario (ricordate gli acquisti di Neymar e Mbappé? Ecco, di quelli si parla...). Il Psg sarà con ogni probabilità costretto a rientrare di una settantina di milioni attraverso qualche cessione. Bazzecole, per dirla com'è. Nel frattempo può stappare lo champagne messo a tempo debito in frigor: Buffon può firmare e sarà prestissimo e ufficialmente il portiere dei campioni di Francia.