Champions, Tottenham falcidiato dagli infortuni: col Barcellona fuori mezza squadra

02/10/2018

L'inizio di stagione complicato del Tottenham rischia di subire un altro brusco colpo d'arresto. In vista della sfida casalinga di mercoledì sera in Champions con il Barcellona Pochettino non avrà a disposizione mezza squadra titolare. Una situazione non semplicissima per gli Spurs, che hanno bisogno di fare risultato dopo la sconfitta bruciante contro l'Inter a San Siro. Non ci saranno Vertonghen, Aurier, Eriksen, Dembélé e Dele Alli. Da valutare invece le condizionio di Lloris, ai box da tempo. Il suo vice, Vorm, è infortunato: in campionato ha giocato il terzo portiere, Gazzaniga. Il 26enne argentino potrebbe finire tra i pali e si troverà di fronte il connazionale Messi.



Pochettino sta studiando le alternative: Dier potrebbe scalare in difesa, a centrocampo spazio a Winks e Wanyama, ma potrebbe giocare anche Sissoko. Davanti la certezza Kane, con Lucas Moura e Son. Nel Gruppo B l'Inter sarà molto interessata al risultato di Wembley: una vittoria del Barcellona e un contemporaneo risultato positivo dei nerazzurri col Psv potrebbe dare un bel vantaggio alla squadra di Spalletti nella rincorsa agli ottavi di finale.