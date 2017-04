Champions, tegola Bayern: Lewandowski salta il Real Madrid

12 aprile 2017

Robert Lewandowski non giocherà Bayern Monaco-Real Madrid , l'andata del quarto di finale di Champions . Il fuoriclasse polacco non ha recuperato dall'infortunio alla spalla accusato durante l'ultima sfida di campionato e non siederà nemmeno in panchina. Ancelotti in conferenza lo aveva anticipato: "Se sentirà dolore, non giocherà" e così sarà. Muller giocherà centravanti nello scacchiere del tecnico italiano.

Un altro spauracchio in meno per il Real Madrido dopo il centrale Hummels, mentre Neuer è pienamente recuperato. "Manu è pronto. Si è allenato bene con noi oggi e domani sarà in porta" ha ammesso Ancelotti in conferenza stampa. Un motivo in più per la BBC, Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo, per regalare un grosso dispiacere al loro allenatore. "Mi piacerebbe che Cristiano partisse dalla panchina, Benzema stesse in tribuna e Bale a casa a vedere la partita" ha scherzato Ancelotti.



Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Lahm, Martinez, Boateng, Alaba; Alonso, Vidal; obben, Thiago Alcantara, Ribery, Muller.

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Ronaldo