Champions, Stadium tutto esaurito per il Barcellona

30 marzo 2017

Per i tifosi della Juventus è già altissima la febbre catalana. L'11 aprile allo Stadium arriva il Barcellona e per il quarto di finale di Champions league c'è ovviamente il tutto esaurito. La notizia è che gli ultimi biglietti in vendita sono stati letteralmente polverizzati in pochi minuti. "Dopo la fase dedicata agli abbonati - spiega la società - sono stati sufficienti pochi minuti di apertura della fase di vendita riservata ai J1897 per esaurire ogni disponibilità di biglietti all'interno dell'impianto".