Champions, Skomina arbitrerà Nizza-Napoli

20 agosto 2017

Sarà un fischietto sloveno a dirigere la sfida di ritorno dei playoff di Champions League tra Nizza e Napoli. L'Uefa ha infatti designato l'esperto Damir Skomina per il match in programma martedì sera alle 20.45 all'Allianz Riviera. Skomina, già arbitro della scorsa finale di Europa League, aveva diretto gli azzurri nell'andata degli ottavi contro il Real Madrid (3-1 per gli spagoli) lo scorso febbraio.