Champions, Shevchenko: "Vedo bene la Juventus, può arrivare in fondo"

24 agosto 2017

Ambasciatore della finale di Champions League a Kiev nel 2018, Andriy Shevchenko ha indicato nella Juventus una delle favorite per il titolo: "I bianconeri posso strappare il titolo al Real, come il Psg, il Bayern... le solite. Vedo la Juve molto bene e si è rinforzata". Un complimento anche al Napoli: "Giocano molto bene e anche la Roma è una squadra solida". Sul Milan una piccola retromarcia: "Con gli acquisti fatti deve puntare allo scudetto".

"Chi può strappare la Champions al Real? Il Paris Saint Germain, la Juventus, il Barcellona, il Chelsea, lo United e il Bayern: le solite, insomma. - ha commentato da Montecarlo Shevchenko a Premium Sport - La Juve la vedo molto bene, si è rinforzata e secondo me andrà fino in fondo. Il Napoli sta giocando davvero bene e anche l’anno scorso ha fatto una grande Champions, gli faccio i complimenti. E anche la Roma è una squadra solida".



Nei giorni scorsi l'ucraino aveva invece criticato il mercato del Milan giudicandolo confusionario. Ora l'idea è un po' diversa: "L’entusiasmo è alto e questo mi rende felice, perché voglio bene al Milan. Secondo me, con gli acquisti che fatto, deve puntare a vincere il campionato. Le cifre folli del mercato? Spero che ci si calmi un po’, anche se i giocatori per i quali si spendono sono davvero dei gioielli.”