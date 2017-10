Champions, Shakhtar corsaro a Rotterdam: vittoria che fa male al Napoli

17 ottobre 2017

Vittoria importante per lo Shakhtar nel girone F di Champions League , lo stesso del Napoli. Il Feyenoord parte subito forte e al 7' passa già in vantaggio col gol di Berghius bravo ad andare sulla respinta non perfetta di Pjatov su tiro di Vilhena. Al 24' gli ucraini pareggiano con Bernard su un grande assist di Fred. A inizio secondo tempo lo Shakhtar completa la rimonta con la doppietta di testa del brasiliano e prende tre punti pesanti.

Partono fortissimo gli olandesi con subito due occasioni di Boetius e Jorgensen nei primi tre minuti. Al 7' c'è il gol di testa di Berghius su respinta non perfetta di Pjatov dopo un tiro dalla distanza di sinistro di Vilhena. Un grande inizio degli olandesi, ma poi al 24' Bernard al primo tiro in porta su lancio fantastico di Fred, che soprende la linea difensiva avversaria, dribbla il portiere depositando poi il pallone nella porta vuota. Il Feyenoord sembra accusare il colpo e perde la vivacità dei primi minuti. Ci sarebbe un rigore non fischiato agli olandesi su fallo subito da Jorgensen, ma lo spagnolo Mallenco lascia correre. Finisce così in parità la prima frazione.



A inizio ripresa al 53' c'è la doppietta del brasiliano Bernard che di testa su cross di Butko batte ancora Jones. Al 76' viene espulso il difensore ucraino Rakitskiy, ma gli olandesi in superiorità numerica non riescono comunque a pareggiare la partita creando solo una clamorosa opportunità al 93' con il colpo di testa del neoentrato Kramer che sbatte sul palo. Lo Shakhtar sale così al secondo posto a quota sei punti, tre in più del Napoli e con lo scontro diretto a favore, mentre il Feyenoord resta a zero ed è quasi fuori dalla Champions.