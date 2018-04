Champions, Sergio Ramos: "Appuntamento con la storia"

2 giugno 2017

Il difensore spagnolo non ha risparmiato elogi agli avversari: "E' un privilegio giocare una partita contro una squadra fortissima, vogliamo confermare il nostro valore. C'è un grande titolo in gioco e non ci son ulteriori stimoli" ha detto Sergio Ramos. "E' un momento storico, io sono consapevole che per vincere vanno giocate le finali. Domani sarà una partita ostica, l'avversario è molto forte e partiamo con il 50% di possibilità di vincere". Proprio Ramos è stato spesso protagonista di gol segnati nei minuti di recupero che poi hanno permesso al Real di vincere in extremis: "Non so quali qualità abbiamo, ma certo abbiamo giocato tante finali, siamo consapevoli della nostra storia e questo forse pesa per gli avversari. La nostra mentalità ci spinge a lottare fino alla fine e anche quando sembra che tutte le speranze sono perdute siamo in grado di dare un ultimo colpo di coda. A prescindere dagli obiettivi personali penso solo a portare a casa la coppa".



Marcelo ha voluto replicare alle parole di Dani Alves: "E' una finale di Champions e probabilmente gli avversari vogliono gettare benzina sul fuoco. Noi dobbiamo pensare al nostro gioco e a quello che dobbiamo fare. Non ci danno fastidio questi commenti, aspettiamo domani e sapremo tutto".