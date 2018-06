Champions, sanzioni alla Roma: due trasferte vietate ai tifosi e multa

5 giugno 2018

La Uefa ha reso noto le sanzioni per la Roma e per i suoi tifosi dopo gli incidenti in occasione dell'andata della semifinale di Champions League in casa del Liverpool. Durante gli scontri è rimasto gravemente ferito Sean Cox, un tifoso inglese. In base all'art. 16 sono state vietate le prossime due trasferte europee ai tifosi giallorossi ed inflitta una multa di 50mila euro alla Roma. Per il secondo turno è prevista la sospensione condizionale.