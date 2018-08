Champions: Roma, Totti: "Cercheremo di arrivare minimo secondi"

30/08/2018

Sarà un Real senza Ronaldo, ma sono pur sempre i campioni d'Europa. "Vediamo che Real sarà senza CR7. Parliamo sempre di extraterrestri. E’ sempre il Real una squadra competitiva e difficile da battere. Un club da rispettare sempre".



La Roma, grande sorpresa della passata edizione, è chiamata alla difficile impresa di confermarsi. "Far meglio dello scorso anno vorrebbe dire andare a Madrid e fare la finale. Cercheremo di arrivare il più lontano possibile. Le aspettative sono altissime e il gruppo è unito. Cercheremo di dire la nostra anche in campo europeo poi in Italia è tutta un’altra cosa".



Sul mercato giallorosso. “La Roma è una squadra competitiva. Si vende e si compra, la Roma ha fatto queste scelte puntando su giovani di valore e prospettiva. Vedremo”.



Chiusura con aneddoto sulla sua ultima gara in Champions al Bernabeu due anni fa. “C'erano giocatori che si inchinavano e che mi chiedevano foto e magliette. E’ stato un giorno gratificante e che ricorderò per sempre. Il presidente del Real Madrid ha voluto la mia maglietta a tutti i costi con una dedica diversa. Mi ha chiesto di scrivergli 'l’unico giocatore che ha detto no al Real'".