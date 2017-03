Champions, Real Madrid: Ronaldo recupera, col Napoli ci sarà

5 marzo 2017

Allarme rientrato: Cristiano Ronaldo ha recuperato dagli acciacchi che lo hanno tenuto fuori dalla trasferta con l'Eibar e sarà regolarmente in campo con il Real Madrid contro il Napoli al San Paolo. Il fuoriclasse portoghese si è allenato con il resto dei compagni senza sentire dolore e Zidane lo avrà a disposizione per il ritorno dei quarti di Champions League. Per i ragazzi di Sarri servirà ancora più attenzione per cercare la grande impresa.