Champions: Real Madrid-Bayern Monaco live

18 aprile 2017

IL TABELLINO



REAL MADRID-BAYERN MONACO 1-2

Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco (26' st Lucas Vazquez); Benzema (19' st Asensio), Cristiano Ronaldo.

A disp.: Casilla, Danilo, Kovacic, James Rodriguez, Morata. All.: Zidane

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Lahm, Hummels, Boateng, Alaba; X. Alonso (30' st Muller), Vidal; Robben, Thiago Alcantara, Ribery (26' st Douglas Costa); Lewandowski (43' st Kimmich).

A disp.: Ulreich, Rafinha, Bernat, Coman. All.: Ancelotti

Arbitro: Kassai

Marcatori: 7' st rig. Lewandowski (B), 31' st Ronaldo (R), 33' st aut. Ramos (R)

Ammoniti: X. Alonso, Hummels (B); Casemiro (R)

Espulsi: 39' st Vidal (B) per doppia ammonizione