Champions, Real Madrid: Bale, dieta speciale per prendersi la finale

15 maggio 2017

Corsa contro il tempo per Gareth Bale in vista della finale di Champions League in programma il 3 giugno. Il gallese, al momento ai box a causa di un infortunio muscolare, non si allena ancora con il resto della squadra e sta facendo di tutto per recuperare in tempo. Secondo quanto riferito dal Daily Mirror, l'esterno del Real ha cambiato anche regime alimentare e sta mangiando almeno sei volte al giorno su consiglio dello staff medico.