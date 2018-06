Champions, Real Madrid a Kiev come a Cardiff: stessa formazione e stessa identica foto prima del match

28 maggio 2018

CHAMPIONS LEAGUE 2017/2018: TUTTE LE STATISTICHE (dati Opta)

o Il Real Madrid ha conquistato la 16a finale di Coppa dei Campioni/Champions League vincendo 13 volte – entrambi record della competizione.



o La squadra di Zinedine Zidane è diventata la prima a laurearsi campione d’Europa per tre volte consecutive dai tempi del Bayern Monaco 1974-76.



o Zidane è diventato il terzo tecnico a vincere per tre volte la Coppa dei Campioni/Champions League (dopo Bob Paisley e Carlo Ancelotti), ma il primo a vincerla per tre anni di fila. o Per il quinto anno consecutivo, la Champions League è stata vinta da un club spagnolo (quattro Real Madrid, una Barcellona); l’ultima squadra non spagnola a trionfare è stato il Bayern Monaco nel 2012- 13.



o Cristiano Ronaldo ha stabilito il record di gare di Champions League consecutive con un gol all’attivo: ha timbrato il cartellino in 11 match filati, dalla finale 2017 contro la Juventus al ritorno dei quarti di finale nel 2018, sempre contro i bianconeri.



o Ronaldo è anche diventato il giocatore di movimento con più presenze nella storia della Champions League (153), sorpassando Xavi (151).



o Il Liverpool ha disputato l’ottava finale di Coppa dei Campioni/Champions League, almeno tre in più di qualsiasi altra squadra inglese.



o I Reds sono diventati la terza squadra a segnare almeno 40 gol in una singola stagione di Champions League, dopo il Barcellona nel 1999-00 (45) e il Real Madrid nel 2013-14 (41).



o Nei quarti, la Roma è diventata la terza squadra nella storia della Champions League a ribaltare una sconfitta con almeno 3 gol di scarto subita nel match d’andata, dopo il Deportivo contro il Milan nel 2003-04 e il Barça contro il PSG nel 2016-17.



o Dopo aver raggiunto le semifinali di Champions League in ognuna delle prime sette stagioni nella competizione, sulle panchine di Barça e Bayern, Pep Guardiola non ci è riuscito, invece, nelle due stagioni alla guida del City.



o Il Liverpool ha fatto registrare le due vittorie più larghe in questa edizione della Champions League, battendo per 7-0 sia il Maribor a ottobre che lo Spartak Mosca a dicembre.



o Il 7-0 in casa del Maribor ha rappresentato la più larga vittoria esterna di sempre nella storia della Champions League, alla pari con il 7-0 del Marsiglia in casa delo Il Liverpool è diventato il primo club inglese a segnare sette gol in una trasferta europea dopo il 7-0 dell’Arsenal in casa dello Standard Liegi nel novembre 1993.



o Quella tra Liverpool e Roma (13 gol in totale) è stata la semifinale più ricca di reti della storia della Champions League.



o Tre delle cinque triplette realizzate in questa edizione della Champions League portano la firma di giocatori che militano in club inglesi (Coutinho e Manè per il Liverpool, Kane per il Tottenham).



o Jupp Heyckens ha vinto le prime sette gare in questa edizione della Champions League; contando le cinque vittorie nelle ultime cinque gare dell’edizione 2012-13, la sua è diventata la più lunga serie di successi consecutivi per un tecnico nella storia della competizione (12).



o Le tre presenze con il Porto in questa edizione hanno permesso a Iker Casillas di rafforzare la leadership come giocatore con più presenze nella storia della Champions League (167).



o Inoltre, lo spagnolo è diventato il secondo giocatore della storia a essere sceso in campo in 19 edizioni della Champions League, dopo Ryan Giggs.



o Con la seconda rete rifilata al Chelsea, in marzo, Leo Messi è diventato il secondo giocatore a raggiungere quota 100 gol nella storia della Champions League, dopo Cristiano Ronaldo.



o Cristiano Ronaldo ha realizzato 10 gol contro la Juventus in Champions League; nessun giocatore ha mai segnato di più contro uno specifico avversario in questa competizione.



o Harry Kane è diventato il settimo giocatore inglese a realizzare una tripletta in Champions League, dopo Mike Newell, Andy Cole, Alan Shearer, Michael Owen, Wayne Rooney e Danny Welbeck.



o Sadio Manè ha segnato nove gol nelle sue prime 10 presenze in Champions League, eguagliando il record di Harry Kane e Simone Inzaghi.



o Andrea Barzagli ha completato tutti i 96 passaggi effettuati nel match contro lo Sporting lo scorso ottobre; dal 2003-04 in avanti, soltanto Xavi contro il PSG (aprile 2013) ha saputo fare altrettanto (96 con il 100% di accuratezza).



o Quello segnato da Mario Mandzukic dopo 76 secondi di gioco nel ritorno dei quarti è stato il più rapido mai subito dal Real Madrid in un match casalingo di Champions League.



o Joshua Kimmich del Bayern Monaco ha segnato quattro gol con quattro tiri nello specchio in questa Champions League; dal 2003-04, solo due giocatori hanno realizzato più gol con il 100% di tiri nello specchio: Hakan Sukur (cinque gol nel 2003-04) e Johan Micoud (cinque gol nel 2005-06).



o Nonostante sia stato eliminato nella fase a gironi, il Qarabag ha incassato 49 tiri nello specchio in sei gare; soltanto due squadre ne hanno presi di più nell’intera competizione (Roma e Real Madrid).



o In Siviglia-Manchester United, Ever Banega ha creato 10 occasioni da rete, il numero più alto messo insieme in Champions League dalle 10 create da Mathieu Valbuena per il Lione contro lo Zenit nel novembre 2015; tuttavia, né Banega, né Valbuena hanno firmato un assist in queste due gare.



o Contro il Manchester United, nell’ottobre 2017, Mile Svilar, portiere del Benfica, è diventato il più giovane giocatore a fare un’autorete nella storia della Champions League, all’età di 18 anni e 65 giorni.



o Kylian Mbappè è diventato il primo teenager a raggiungere quota 10 gol in Champions League; il decimo gol è arrivato all’età di 18 anni e 350 giorni.



o Il PSG ha segnato 25 gol nella fase a gironi di questa edizione della Champions League: un record assoluto.



o Nella finale di questa edizione, il Real Madrid ha schierato la stessa formazione titolare della finale del 2016-17: non era mai successo nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League (escluse le finali rigiocate).



o James Milner ha firmato otto assist in questa Champions League; dal 2003-04 in avanti, soltanto Neymar ha saputo fare altrettanto (otto nel 2016-17).



o Nella gara tra City e Shaktar Donetsk, all’età di 17 anni e 191 giorni, Phil Foden è diventato il più giovane giocatore inglese di sempre a debuttare dal 1’ in Champions League.



o Foden, nato nel maggio del 2000, è diventato anche il primo giocatore nato nel nuovo millennio a debuttare dal 1’ in Champions League.



o Nella fase a gironi di questa edizione della Champions League sono stati realizzati 306 gol: un record per questa competizione.