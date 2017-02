Champions, Porto-Juventus 0-2: Pjaca e Dani Alves firmano il colpaccio

LA PARTITA

Meglio di così la Juventus non poteva sperare di tornare in Italia. Un 2-0 in trasferta che ipoteca i quarti di Champions per i bianconeri, bravi e pazienti nell'approfittare degli errori del Porto, a cominciare dalla folle espulsione dell'ex interista Alex Telles a metà primo tempo. Un match condotto in superiorità numerica per più di un'ora e controllato con pazienza dal centrocampo bianconero, senza creare grandissimi grattacapi a Casillas ma colpendo al momento giusto con i due cambi di Allegri: Pjaca e Dani Alves. Un trionfo per il tecnico bianconero, capace di portarsi a casa la vittoria con le proprie mosse, nella settimana della clamorosa, e a giochi fatti indolore, esclusione di Bonucci. Di meglio il buon Max non avrebbe potuto chiedere.



Il 4-2-3-1 riproposto dalla Juventus nella sua versione più compatta per il primo quarto d'ora, ha inibito l'entusiasmo dei padroni di casa che, seppur sospinti da uno stadio bollente, hanno sbattuto più di una volta sulla linea mediana dei bianconeri, rischiando in contropiede. Le due linee compatte rendono la squadra compatta, scoprendo le retrovie del Porto, sfiorando il vantaggio con due conclusioni di Dybala. L'episodio che cambia il match però arriva al 26', un minuto dopo il primo giallo ad Alex Telles. Nell'azione successiva il terzino non contiene la sua foga vedendosi sventolare il cartellino rosso che spegne ogni velleità offensiva di Espirito Santo, che toglie il suo giocatore migliore, André Gomes, puntando a strappare lo 0-0.



Una tattica conservativa che funziona dietro il 4-4-1 voluto dal tecnico, che riduce al minimo storico le folate offensive dei suoi creando un intasamento centrale che nemmeno la tecnica di Dybala e Pjanic riescono a scalfire. Le occasioni non mancano, come il palo di Dybala con un bolide mancino nel recupero del primo tempo, ma arrivano tutte con conclusioni da fuori che transitano dalle parti di Casillas, sempre più vicine ai pali dal destro di Khedira al tiro a giro di Higuain. Ma i conigli li pesca Allegri dalla panchina, inserendo Pjaca per Cuadrado e successivamente, con la Juve già avanti, Dani Alves per Lichtsteiner. L'esterno croato trova il primo gol stagionale al 72', sfruttando un rimpallo favorevole con un difensore portoghese che lo libera davanti a Casillas, fulminato con un destro preciso all'angolino. Con il vantaggio il Porto perde ordine e grinta, scoprendosi di qualche metro e venendo punito due minuti dopo dalla giocata sul secondo palo dell'esterno brasiliano, che regala ai bianconeri un finale di gara in pieno controllo e una gara di ritorno decisamente più tranquilla.