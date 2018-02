Champions, Pochettino: "Juve a lungo dominata"

13 febbraio 2018

E' soddisfatto Mauricio Pochettino dopo il 2-2 del suo Tottenham a Torino: "Abbiamo dominato la Juve per lunghi tratti facendo il nostro calcio. Sembrava una gara in discesa per loro ma poi abbiamo avuto una grande reazione" ha detto il tecnico. Il ritorno a Londra sarà decisivo per il passaggio del turno ai quarti di Champions: "La qualificazione è aperta, la Juve ha le possibilità di passare nonostante questo 2-2 casalingo".

Pochettino ha qualcosa da recriminare: "Forse nel primo gol Higuain era in fuorigioco e poi abbiamo preso il 2-0. Quale sarà la chiave per passare il turno? La qualificazione è aperta, la Juve ha le possibilità di passare nonostante questo 2-2 casalingo" ha spiegato. Il tecnico ha aperto anche all'ipotesi di allenare, in futuro, in Italia: "Perché no, ho delle origini italiane magari un giorno...". Da Argentino, però, non chiedetegli chi porterebbe al Mondiale tra Higuain e Icardi: "L'Argentina ha tantissimi grandi centravanti, c’è anche Aguero. Higuain e Icardi sono molto forti, Higuain ha più esperienza ma non sono il CT dell’Argentina, dovreste chiederlo a lui" ha concluso.