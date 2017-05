Champions: Piqué tifa... Dani Alves: "Sarebbe bello se la vincesse"

22 maggio 2017

Gerard Piqué, uno che di Champions se ne intende (4 in bacheca, tre con il Barça e una con il Manchester United), gioca la finale di Cardiff Juve-Real Madrid. “La finale di Champions? Sarà una partita tra due grandi squadre. La Juventus è una squadra che sta facendo bene da alcuni anni, perché ha grandi giocatori come Buffon, che ha molta voglia di vincere questo trofeo per la prima volta, o come Dani Alves, che è un nostro ex compagno e sarebbe bello che potesse vincerla. Sarà una gara con pochi gol".



Grande nemico del Real, dà agli juventini consigli su come batterli. "Come si batte il Real Madrid? Noi ci siamo riusciti con il possesso palla e cercando di fermare le loro ripartenze. La Juventus giocherà una partita d’istinto, è più forte a livello difensivo come ha dimostrato nelle due sfide contro di noi dove non siamo riusciti a fare gol. Chiellini, Bonucci e Barzagli sono molto abili: sarà una grande finale".



Il difensore del Barcellona riconosce la grandezza dei bianconeri. "Juventus tra i top club europei? Assolutamente sì, sta facendo bene da diversi anni. Sono alcune stagioni che fanno le cose molto bene, anche cambiando i giocatori. L’anno scorso c’era Pogba, prima ancora Pirlo e ora c’è Dybala: c’è un grande rinnovamento".



Impossibile vederlo lontano dalla sua Barcellona. "Un’esperienza in Serie A? Sto molto bene a Barcellona, è il club della mia vita e vorrei continuare a giocare con la maglia blaugrana. La mia idea è di finire la carriera a Barcellona. L’Italia e il calcio italiano mi piacciono molto ma il mio amore per il Barcellona è molto grande. Forse da giovane, se non avessi avuto questa carriera con il Barca, avrei potuto provare, ma ora non mi immagino lontano da Barcellona".



Per il Pallone d'oro Piqué indica due nomi. "Messi è il miglior giocatore del mondo e della storia. Quest’anno vincerà la Scarpa d’Oro come goleador e si meriterebbe il Pallone d’Oro un’altra volta. Ma se dobbiamo guardare i trofei sarebbe bello che lo vincesse Buffon. Ha vinto lo Scudetto, la Coppa Italia e può ancora vincere la Champions. Se lo meriterebbe per la carriera che ha fatto, per questa stagione e perché sarebbe bello vederlo vincere da un altro portiere dopo Yashin".



Chiusura sull'ipotesi circolata nelle scorse settimane di Allegri come nuovo allenatore del Barcellona. "Non so chi sarà il nostro prossimo allenatore. Ho un bel ricordo di Allegri già dai tempi del Milan e si vede che sta lavorando bene anche alla Juve. Ma non sappiamo chi sarà il nostro prossimo allenatore".