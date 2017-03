Champions: ora la Juve non ha paura di nessuno

15 marzo 2017

La Juventus non si può più nascondere: il grande obiettivo della stagione è la Champions League. Allegri ha chiesto ai suoi la finale, mentre la consapevolezza di Dybala è aumentata dopo la doppia sfida con il Porto: "Possiamo vincerla". La strada per Cardiff, si giocherà il 3 giugno, è ancora lunga, ma i bianconeri non hanno paura di nessuno. L'urna di Nyon, che venerdì decreterà gli avversari dei quarti, è caldissima e piena zeppa di pericoli, ma questo non preoccupa più di tanto Higuain e compagni. Certo sarebbe meglio evitare Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco. Poi il Borussia Dortmund e molto probabilmente Manchester City e Atletico Madrid. L'ostacolo più abbordabile sembra essere il Leicester, ma Buffon non si fida della magia della squadra dei miracoli.



La certezza, però, è che in tutta Europa nessuna avversaria vorrebbe affrontare la Juve. Un altro bel attestato per la squadra di Allegri che è in prima fila per alzare la coppa dalle grandi orecchie.



Contro il Porto è andata in scena un'altra buona prestazione. I bianconeri hanno semplicemente giocato da grande squadra ottenendo il massimo risultato con il minimo sforzo. Dopo un primo tempo controllato con grande sicurezza, nel secondo, con la qualificazione in tasca, Higuain e compagni hanno tirato il freno lasciando due-tre occasioni ai portoghesi. Cosa che non è piaciuta al mister livornese, ma che non preoccupa nessuno. Un calo di tensione più che giustificato. L'unico neo della serata è il mancato gol di Higuain, poteva essere l'occasione giusta per sbloccare il Pipita in Europa. Chi, invece, non ha tradito le attese è stato Dybala: un altro rigore e giocate da fuoriclasse. Così si va lontano, la meta è il Galles.