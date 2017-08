Champions, Nizza a Napoli senza Balotelli e Sneijder

14 agosto 2017

Come previsto, non ci sono Mario Balotelli e Wesley Sneijder tra i convocati del Nizza per la sfida di andata del playoff di Champions League contro il Napoli. Al San Paolo la squadra di Lucien Favre si presenterà priva delle sue due stelle, agevolando non poco il compito degli azzurri che devono assolutamente qualificarsi per il tabellone principale. La speranza del Nizza, comunque è quella di avere a disposzione i due ex intersiti per il ritorno.