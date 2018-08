Champions, niente Var dai quarti! La Uefa ribadisce: "Non siamo pronti"

28/08/2018

Per vedere il Var in Champions bisognerà ancora aspettare . Probabilmente ancora qualche anno come ha fatto intuire Aleksander Ceferin , presidente della Uefa , che si è mostrato ancora molto scettico nei confronti dell’uso della tecnologia a supporto degli arbitri. In una intervista al giornale sloveno Ekipa il numero uno del massimo organo europeo del calcio ha tenuto particolarmente a smentire le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi che davano il Var in arrivo in Champions : “Non so da dove venga questa notizia, la Uefa non pensa di introdurre il Var dai quarti Champions di quest'anno: non mi convince ancora, ci sono cose da chiarire”.

Ceferin ha proseguito spiegando in maniera più chiara la sua posizione: “L'ho detto al designatore Rosetti: sappiamo che un giorno dovremo usarla ma bisogna capire: chi decide quando usarla? Cosa vedono gli arbitri e cosa no?”. I dubbi della Uefa risiederebbero in particolare nella capacità da parte di tutti gli arbitri di usare alla perfezione il Var e soprattutto nel trovare strutture idonee ad ospitare un sistema così complesso. Attualmente in Europa sono otto le leghe dei paesi calcisticamente più importanti in cui, nella massima serie, viene utilizzata la Var: Germania, Belgio, Spagna, Italia, Francia, Polonia, Portogallo e Turchia, mentre in Inghilterra in questa stagione ne è previsto l'impiego in 60 partite di FA Cup e nei match della Coppa di Lega che si disputano in stadi di club della Premier.



Nel corso della lunga intervista Ceferin ha anche svelato che “la sanzione per il Psg per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario arriverà alla fine del mercato, non prima. Il Real Madrid non sta aspettando questa decisione”. Il riferimento ai Blancos è per il futuro di Mbappè che potrebbe non essere riscattato dai parigini per colpa del Fair Play Finanziario con conseguente ritorno al Monaco. Se ciò avvenisse i Blancos sarebbero pronti a far partire l’assalto per la stella francese entro il 31 agosto, giorno di chiusura del mercato spagnolo.