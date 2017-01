Champions, Napoli: in 10mila a Madrid, ma i biglietti sono soltanto 4mila

25 gennaio 2017

Al big match di Champions del Bernabeu mancano ancora tre settimane, ma a Napoli la febbre Real è già esplosa. I tifosi si sono letteralmente scatenati nella corsa ai biglietti per l'andata degli ottavi e dall'Italia in 10mila hanno già prenotato un volo per Madrid. Molto più di quanto potrà ospitare il settore ospiti. Per i supporter azzurri, infatti, saranno disponibili soltanto 3917 tagliandi e tutti i ticket saranno nominali.

La gara contro il Real si avvicina e a Napoli cresce l'attesa. A Madrid è prevista un'ondata di supporter azzurri. A dispetto dei biglietti disponibili, in diecimila infatti hanno già deciso di "accompagnare" la squadra di Sarri in Spagna. Molti di loro non riusciranno nemmeno a entrare al Bernabeu e saranno costretti a vedere la partita in tv, ma non importa. AL momento i posti disponibili nel settore ospiti sono poco meno di quattromila e il Real ha annunciato che l'ingresso in altri settori sarà a discrezione del club ospitante. Per chi acquisterà tagliandi riservati ai sostenitori dei blancos, dunque, il rischio di restare fuori dall'impianto c'è. Soprattutto perché i ticket saranno nominativi e dovranno essere accompagnati dal documento di identità riportato sul tagliando.



Dettagli che per ora non sembrano aver spaventato però i supporter del Napoli. Per il popolo azzurro, infatti, questa gara ha un sapore particolare. Un sogno che si avvera. E lo dimostra l'entusiasmo con cui i tifosi e i giocatori si stanno preparando al big match di Champions. Un evento imperdibile. "Sarà bellissimo tornare in quello che è uno degli stadi più belli al mondo - ha raccontato il grande ex Raul Albiol -. Al Real ho giocato per quattro stagioni e mi sono sempre trovato benissimo".