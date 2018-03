Champions, Monchi: "La Roma può sognare. Messi è la perfezione"

25 marzo 2018

Difficile sì, non impossibile. La doppia sfida col Barcellona si avvicina e in casa Roma si respira aria di grande sfida: "Una volta arrivati ai quarti di Champions si può sognare - ha commentato il ds Monchi -, ma prima pensiamo al Bologna. Dobbiamo comunque essere soddisfatti del percorso europeo". Ora ci sarà il Barcellona : " Messi è la perfezione, ma i blaugrana non sono solo l'argentino. Bisogna arginare il collettivo e non sarà facile".

"Prima della prima partita contro il Barcellona dobbiamo andare a Bologna, c'è tempo per prepararla. Non mi preoccupa il sistema. Il mister preparerà la squadra nel miglior modo possibile per contrastare la forza e la capacità del Barcellona". Cosi' il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha anticipato la gara al quotidiano spagnolo Mundo Deportivo. "Il Barcellona non è soltanto Messi. Ha delle capacità di decidere il match che nessun altro ha. Devi provare a capire e provare a neutralizzarlo - ha aggiunto il ds giallorosso - ma bisogna anche provare a fermare il gioco collettivo di una squadra con giocatori molto importanti".



La prima stagione alla Roma ha portato emozioni contrastanti, un cammino europeo esaltante e uno in campionato sotto le aspettative, quanto meno a livello di lotta scudetto: "È un anno difficile perché sono cambiati l'allenatore, il direttore sportivo, Francesco Totti si è ritirato e giocatori importanti sono partiti ma adesso la Roma può sognare. Dobbiamo essere soddisfatti per quello che abbiamo fatto in Champions, non solo per essere arrivati ai quarti ma anche per essere arrivati primi in un girone difficile davanti a Chelsea e Real Madrid".