Champions, Monaco-Juventus in diretta su Canale 5

2 maggio 2017

Domani sera, mercoledì 3 maggio, il match di Champions League Monaco-Juventus, valido per l’andata delle semifinali della massima competizione europea per club, sarà trasmesso in diretta e in HD su Canale 5 alle ore 20.45. Telecronaca di Pierluigi Pardo con Aldo Serena seconda voce. A bordo campo Alessio Conti e Francesca Benvenuti. Completano la squadra di inviati Gianni Balzarini e Dario Donato.