Champions: Messi convocato per Inter-Barcellona, ma senza l'ok dei medici

C'è anche Lionel Messi tra i 22 convocati del Barcellona per la sfida di Champions League contro l' Inter in programma martedì sera a San Siro. Ma l'argentino ha realmente recuperato dalla frattura del radio del braccio destro rimediata nel match di campionato con il Siviglia che gli ha fatto salare la partita del Camp Nou contro i nerazzurri e il Clasico contro il Real Madrid? Solo in parte, a giudicare dal comunicato del club blaugrana: questo perchè nella lista dei convocati diramata dai catalani, accanto al nome di Messi c'è un asterisco con il quale il Barcellona hga inteso precisare che L eo sarà a Milano con la squadra senza però aver ottenuto l'ok definitivo dei medici . Tradotto: la sua presenza è ancora molto incerta , anche perché la situazione di classifica del Barcellona nel girone di Champions è altamente tranquillizzante e proprio per questo Valverde preferirebbe non correre inutili rischi. Tutto, però, dipenderà dalla volontà di Messi e dall'allenamento della vigilia. La soluzione al momento più plausibile è quella "di mezzo": con la Pulce in panchina e pronta a entrare a partita in corso qualora ce ne fosse bisogno.

Ancora non è certo se la "Pulce" sarà in campo dall'inizio o andrà in panchina, ma di certo non è una notizia non troppo bella per Spalletti. Anche se il passaggio del turno non pare a rischio visto il vantaggio che l'Inter ha sul Tottenham (5 punti), unico reale pericolo nella corsa verso gli ottavi di finale.



Questo l'elenco dei convocati del Barcellona: Ter Stegen, Cillessen, N.Semedo, Piqué, I. Rakitic, Sergio, Denis Suárez, Coutinho, Arthur, Suárez, O.Dembélé, Rafinha, Malcom, Lenglet, Jordi Alba, Munir, Sergi Roberto, Arturo Vidal e Aleñá. Iñaki Peña e Chumi arrivano dal Barça B. Ancora assenti per infortunio Vermaelen, Samper e Umtiti.