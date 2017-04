Champions: Mbappe fa grande il Monaco, Borussia al tappeto

12 aprile 2017

Si gioca dopo il rinvio di martedì dovuto alle esplosioni che hanno coinvolto il bus del Borussia. Primo quarto d'ora a ritmi bassi al Signal Iduna Park con le due squadre che sembrano studiarsi. Ma al 16' la partita esplode e il merito è del Monaco: Papastathopoulos tocca Mbappe appena dentro l'area e Orsato indica il dischetto del rigore concedendo un penalty che lascia qualche dubbio. Sul dischetto si presenta Fabinho che angola troppo il destro: palla a lato e risultato che rimane sullo 0-0. Il vantaggio del Monaco è rimandato però di soli due minuti. Bernardo Silva va via in contropiede e allarga a sinistra per Lemar il cui cross a centro area viene girato a rete da Mbappe con la coscia: sfrenata l'esultanza dell'attaccante che, tuttavia, al momento del traversone era in posizione di fuorigioco. Primo squillo del Dortmund al 31', ma da ottima posizione Kagawa spara a lato. E al 35' il Monaco raddoppia nel modo più rocambolesco: su un lungo traversone di Raggi dalla sinistra, Bender (forse spaventato dalla presenza di Falcao alle sue spalle) si esibisce in un colpo di testa in tuffo firmando un'incredibile autorete. Si va al riposo con la squadra del Principato avanti 2-0.



Si riparte e il Borussia Dortmund sembra tornato dagli spogliatoi con più determinazione. La squadra di Tuchel fa fatica a concludere, ma al 57' accorcia improvvisamente le distanze: Guerreiro dalla sinistra mette in mezzo un pallone sul quale Aubamayang si esibisce in una spettacolare girata di tacco per l'inserimento di Kagawa, che anticipa Subasic in uscita e serve a Dembelé un pallone solamente da spingere in rete. Il copione della gara diventa chiaro: Dortmund in avanti alla ricerca del pari e Monaco che prova a mordere in contropiede. E al 79' la difesa del Borussia la combina grossa: Piszczek serve in alleggerimento Papastathopoulos, ma sulla traiettoria c'è Mbappe che ruba palla e, tutto solo davanti a Burki, lo trafigge con un gran destro sotto l'incrocio: per lui prima doppietta in Champions. Il Dortmund non molla e riesce ad accorciare le distanze all'84' con Kagawa che, servito da Sahin, evita in dribbling Moutinho e Jemerson prima di trafiggere Subasic con un rasoterra di sinistro. Aubameyang ha la palla buona al 91', ma il suo colpo di testa finisce alto. Il Monaco vince 3-2 e ora difenderà il vantaggio nel match di ritorno al Louis II. Al Borussia servirà invece un successo con almeno due gol di scarto oppure con un gol di scarto ma segnandone almeno quattro.