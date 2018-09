Champions, Manolas spinge la Roma: “Niente paura del Real, solo rispetto”

18/09/2018

“Mai più come nelle scorse partite, non possiamo fare una cosa simile”. Parole chiare quelle di Kostas Manolas che scuote una Roma ammalata in vista della dura gara contro il Real Madrid nella prima uscita stagionale in Champions. I giallorossi vogliono riscattarsi dopo il pareggio choc contro il Chievo in campionato ma devono cambiare marcia come suggerisce il greco a Marca: “Il problema non è la difesa, l'attacco o l'attitudine. Dobbiamo difendere tutti e attaccare tutti. Una squadra non dipende da 4 difensori o da 3 attaccanti. E' un discorso che riguarda tutti".