Champions: lo svedese Eriksson arbitra Roma-Chelsea, Sporting-Juve al francese Turpin

29 ottobre 2017

Sarà lo svedese Jonas Eriksson a dirigere Roma-Chelsea, match valido per la quarta giornata del gruppo C di Champions League e in programma martedì sera alle 20.45 all'Olimpico. Fischietto francese per la Juve, che sempre martedì sera sarà impegnata in trasferta a Lisbona. La gara del gruppo D contro i portoghesi dello Sporting sarà arbitrata dal francese Clément Turpin.