Champions: lo sloveno Skomina arbitra Chelsea-Roma, l'inglese Oliver per la Juve

16 ottobre 2017

Sarà lo sloveno Damir Skomina ad arbitrare la sfida tra il Chelsea di Conte e la Roma in una gara valida per la terza giornata del girone C di Champions League, in programma mercoledì sera a Londra. Direttore di gara inglese, invece, per la Juventus, che sempre mercoledì sera riceverà allo Stadium lo Sporting Lisbona per la terza giornata del girone D: a dirigere la sfida sarà Michael Oliver.