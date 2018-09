Champions League: Turpin per Inter-Tottenham, Marciniak per Stella Rossa-Napoli

16/09/2018

Ufficiali le designazioni arbitrali per Inter e Napoli per la prima partita dei gironi di Champions League: il francese Turpin per i nerazzurri contro il Tottenham, sarà invece il polacco Marciniak il fischietto della trasferta azzurra con la Stella Rossa. Turpin era l'arbitro di Inter-Hajduk Spalato 0-2, preliminari di Europa League 2012 mentre Marciniak l'anno scorso diresse Napoli-Nizza 2-0, preliminari di Champions.