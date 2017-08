Champions League: si parte con Barça-Juve

24 agosto 2017

Subito un inizio con il botto per due delle tre italiane impegnate in Champions League. La Juventus andrà a fare visita al Camp Nou al Barcellona (12 settembre), mentre lo stesso giorno la Roma ospiterà l'Atletico Madrid. Trasferta in Ucraina per il Napoli sul campo dello Shakhtar Donetsk. Juve-Barça il 22/11, per gli azzurri doppia sfida al City il 17/10 e l'1/11, mentre i giallorossi se la vedranno col Chelsea di Conte il 18/10 e il 31/10.