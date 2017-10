Champions League, serata calda per Juve e Roma

31 ottobre 2017

La Juventus può ottenere la qualificazione agli ottavi di finale nel più semplice dei modi: vincendo. Tre punti contro lo Sporting Lisbona permetterebbero ai bianconeri di accedere alla fase eliminatoria con due turni di anticipo. All'andata la squadra di Allegri ha dovuto attendere l'84' per tirare un sospiro di sollievo, grazie ad un gol di Mandzukic. L'importante, comunque, sarà non perdere in Portogallo, per avere il bilancio degli scontri diretti a favore in caso di arrivo a pari punti.



Nel girone C, invece, la Roma può seriamente pensare al primato in classifica. I giallorossi ritrovano il Chelsea dopo l'emozionante partita di Stamford Bridge, dove gli uomini di Di Francesco hanno messo in scena uno spettacolo di tutto rispetto guidati da Dzeko e Kolarov. I Blues in questa stagione stentano ad imporsi in campionato, con un percorso sottotono rispetto a quanto ci aveva abituato Conte. Qualche meccanismo si è rotto, pensando ai 10 gol subiti e i solo 18 realizzati, in completa controtendenza rispetto al campionato dello scorso anno. Dunque, la Roma può ben guardare anche al primo posto nel girone. Una vittoria permetterebbe ai capitolini di salire ad 8 punti, scavalcando di una lunghezza i londinesi e mettendo pressione sia agli stessi Blues, sia all'Atletico Madrid, considerate le grandi favorite della vigilia per il passaggio del turno.