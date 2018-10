Champions League: Roma-Viktoria Plzen 5-0, tripletta per Dzeko

02/10/2018 di CESARE ZANOTTO

LA PARTITA

Non c'è gara, non c'è resistenza, non c'è storia. La Roma spazza via il Viktoria Plzen con una prova straordinaria, anche se la serata di riposo dei cechi - letteralmente immobili in diverse circostanze - facilita la cinquina giallorossa che, per quanto visto, va pure parecchio stretta alla squadra di Di Francesco. Ed è tutto già parecchio chiaro dopo 3', quando Dzeko è libero di entrare in area per sbloccare il risultato con un sinistro all'angolino: Reznik si alza sperando in un improbabile fuorigioco e il bosniaco torna così a segnare dopo oltre un mese (19 agosto in casa del Torino). La Roma, in campo con il 4-2-3-1, copre bene il centro del campo (Nzonzi-Cristante) e poi davanti viaggia al triplo rispetto agli avversari: Ünder e Kluivert fanno ciò che vogliono, Pellegrini è devastante sulla trequarti mentre Dzeko - in totale serata di grazia - al 40' cala la doppietta con un missile di destro dopo aver stoppato la palla di petto, a pochi passi dalla porta. Una superficialità - quella della difesa del Viktoria - difficile da accettare a certi livelli.



Il compito della Roma è ancora più semplice nella ripresa, visto che gli ospiti rinunciano a ogni possibile reazione e sostanzialmente rimangono a guardare in attesa che il tempo scorra via veloce. L'azione che porta al 3-0 è un capolavoro di organizzazione tattica: Kolarov sale da sinistra e serve fuori dall'area Dzeko, che spalle alla porta si appoggia a Pellegrini; giusto il tempo di alzare la testa e l'uomo-derby manda in porta Ünder con un filtrante col contagiri e per il turco, solo davanti a Kozacik, è un gioco da ragazzi colpire con il mancino (64').



La festa giallorossa si chiude con il poker di Kluivert (destro da pochi passi dopo un tentativo di Ünder) e con il colpo di testa di Dzeko sugli sviluppi dell'ultimo corner al 92': una manita che fa rumore e che mette in guardia prima di tutto il Real Madrid, stasera sconfitto 1-0 in casa del Cska Mosca. Nel Gruppo G può ancora succedere di tutto.