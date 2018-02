Champions League, rabbia Psg contro Rocchi: "Ha arbitrato contro di noi"

15 febbraio 2018

La delusione per l'ennesima sconfitta europea si mischia con la rabbia per altri episodi arbitrali a sfavore. Al Psg sono ore difficili, che ricordano quelle della clamorosa rimonta subita l'anno scorso per mano del Barcellona. Stavolta è il Real Madrid ad aver ribaltato la partita. Ma il popolo parigino ha trovato il colpevole: l'arbitro italiano Gianluca Rocchi. Colpevole, secondo i francesi, di aver concesso un rigore dubbio al Real Madrid, di non aver concesso un penalty al Psg per il mano di Sergio Ramos e in generale per una condotta di gara piuttosto casalinga. Dirette e circostanziate le accuse di presidente, allenatore e capitano.