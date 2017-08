Champions League: playoff, il Siviglia vince il Turchia, Celtic esagerato

16 agosto 2017

Nell'andata del playoff di Champions League il Siviglia vince 2-1 in Turchia sul campo del Basaksehir, grazie alle reti di Escudero e di Ben Yedder. Travolgente il Celtic, che tra le mura di casa del Celtic Park travolge 5-0 l'Astana mette in tasca la qualificazione. Passa anche l'Olympiacos, che in rimonta batte i croati del Rijeka 2-1, grazie alla rete di Romao nel recupero. Vittoria anche per l’Hapoel Beer Sheva, che batte 2-1 il Maribor.