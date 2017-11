Champions League: Napoli, tutto in una notte

1 novembre 2017

Una notte da non fallire. Al San Paolo, il Napoli affronta il Manchester City nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League. Gli uomini di Sarri, a quota 3, sono obbligati a vincere per tenere il passo dello Shakhtar e restare in corsa per la qualificazione agli ottavi, che potrebbe invece arrivare già questa sera per Guardiola in caso di successo. Gli azzurri sperano di ripetere il 2-1 del 22 novembre 2011 firmato da Cavani.