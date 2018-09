Champions League, Mourinho si ispira a Federer per battere lo Young Boys

19/09/2018

Se Rogerha vinto su tutte le tipologie di campo da tennis (terra battuta, cemento, erba) perché non può farlo anche il mio Manchester United? E’ questa la domanda che Josèha posto alla stampa poche ore prima del fischio d’inizio del match di Champions che i Red Devils disputeranno in casa dello Young Boys su un campoche non piace per nulla allo Special One. Ma il manager portoghese non vuole sentire scuse e chiede ai suoi diproprio al tennista svizzero visto che si gioca nella sua terra“Non siamo abituati a giocare sul sintetico, sappiamo che è moltorispetto a un campo naturale, ma non voglio cercare. La Svizzera è la patria di uno dei tennisti più forti di sempre, che è abituato asu tutte le superfici e così dovremo fare anche noi” le parole di Mourinho che chiederà ai suoi di superare anche questodopo il difficile inizio di stagione in Premier League con ben due sconfitte nelle prime cinque uscite.Il Manchester United, inserito nello stesso girone della, è chiamato al riscatto in Champions League dopo il deludente percorso europeo della scorsa stagione quando gli inglesi furono eliminati agli ottavi daldiche riuscì addirittura a vincere ad Old Trafford.